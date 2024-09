Nella mente del killer di Sharon | Scelta per caso ma fino a un certo punto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 1 settembre 2024) La criminologia tende a dividere gli assassini in due categorie: organizzati e disorganizzati. In estrema sintesi: i primi sono lucidi, metodici; i secondi piĂą caotici, impulsivi. Da una prima analisi, Moussa Sangare, il 30enne di origini africane arrestato con l’accusa di avere ucciso la poveraÂVerzeni a Terno d’Isola, presenterebbe in maggioranza tratti che lo farebbero rientrarecategoria dei cosiddetti “offender disorganizzati”, come sostiene la nota criminologa Roberta Bruzzone. General, spiega l’esperta, in questa categoria di assassini rientrano soggetti con un basso quoziente intellettivo e con una forte inadeguatezza a livello sociale e sessuale.