Moto2 e Moto3 gare GP Aragon oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Lae lasi preparano per le rispettivedel Gran Premio di, dodicesima tappa del motomondiale 2024. A rompere il ghiaccio nella mattinata di domenica 1 settembre sarà la, con i semafori che si spegneranno alle 11:00, dando inizio ad una gara lunga 17 giri. Poco più tardi sarà il momento della, in azione a partire dalle 12:15, per un totale di 19 giri. Entrambe lesaranno visibili agli abbonati Sky sul canale dedicato di Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW.GPin tv:inSportFace.