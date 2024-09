LiguriaPirondini M5s | dopo confronto su temi sostegno a Orlando

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 set. (askanews) – “Il Movimento 5 stelle ha sempre orientato la propria azione politica nell’esclusivo interesse dei cittadini, spesso anche a discapito dei propri legittimi interessi di forza politica. Nella Liguria martoriata dal malaffare della gestione Toti lavorare nell’interesse della cittadinanza significa costruire un’alternativa programmatica per mettere da parte un’esperienza di governo che in nove anni ha affossato le aspirazioni e le ambizioni dei liguri per realizzare una pratica di gestione della res pubblica incentrata sulla tutela degli interessi di pochi a discapito degli interessi di tutti”. E’ quanto si legge in una nota firmata da Luca Pirondini, senatore M5s e candidato cinquestelle alla guida della Regione Liguria che ha deciso di farsi da parte.