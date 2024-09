Juventus e Roma si fermano sullo 0-0 | poche emozioni allo Stadium

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024), il confronto trasi è concluso con un pareggio a reti bianche. Una gara caratterizzata dalla prudenza e dalla mancanza di occasioni significative, con un’opportunità per parte firmata da Vlahovic per i bianconeri e Pellegrini per i girossi. Lamanca l’occasione di allungare in testa alla classifica, venendo raggiunta a 7 punti da Inter, Torino e Udinese. Per la, invece, un punto prezioso che porta la squadra a quota 2, un risultato che rappresenta una boccata d’ossigeno per Daniele De Rossi dopo la sconfitta interna con l’Empoli. Un match bloccato:occasioni, tanto tatticismo Fin dai primi minuti si intuisce l’andamento della gara. Dopo appena due minuti, Fagioli viene ammonito per un intervento in ritardo su Pellegrini, che poco dopo impensierisce la difesa bianconera con una conclusione deviata in corner da Bremer.