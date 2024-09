Il medico con la droga dell’amore | in albergo a Milano con 1 400 dosi di Mpdv

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)– Le urla nella stanza d’. L’allarme dei dipendenti. L’arrivo dei carabinieri e il sequestro di un quantitativo rilevante di “”. È la sequenza andata in scena ieri mattina in un hotel di piazza Duca d’Aosta, a due passi dalla Stazione Centrale: in quella camera, i militari del Radiomobile hanno trovato 14 grammi di Mdpv (l’equivalente di 1.400da 10 milligrammi l’una), sostanza psicoattiva nota anche come “super coke” che provoca allucinazioni, euforia ed effetti afrodisiaci. L’uomo in escandescenza, che è stato calmato non senza fatica dagli investigatori del pronto intervento, è unquarantenne nato in Svizzera, incensurato: è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.