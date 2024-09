Il libro De Gasperi lo Scudo e la Croce | una lezione impegnativa che i democratici di oggi non riescono a digerire

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Alcide Deè stato l’uomo che ha sbarrato la strada ai comunisti e ai socialisti del Fronte popolare, permettendo all’Italia di rimettersi in piedi dopo la sconfitta nel secondo conflitto mondiale e l’immane tragedia, tutta interna alla Nazione, della guerra civile. Ed evitò, anche successivamente, che l’appena nata Repubblica democratica, piombasse nuovamente nelle spirali dello scontro fratricida con chi, allora, guardava con ammirazione al regime di Stalin, ai suoi metodi e al suo ateismo istituzionale. De: uno dei più grandi statisti del Novecento Basterebbero soltanto questi due ingredienti per vedere in Alcide Deuno dei più grandi statisti del ventesimo secolo. Su questo dovrebbe convergere un consenso unanime: che in parte c’è – per carità! – ma non come si dovrebbe.