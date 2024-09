Il forte di Fenestrelle | prepararsi alla guerra per assicurare la pace

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 set – Dimenticato da tutti nel secondo dopo, ildiè oggi simbolo della provincia di Torino. Silenzioso guardiano della Val Chisone, il suo recupero – iniziato negli anni ‘90 e ai giorni nostri ancora in corso – riconsegna all’Italia un sito maestoso e dall’inestimabile valore storico. Tra Italia e Francia Storie di frontiera, siamo sulla catena alpina a pochissimi chilometri dall’attuale confine con la Francia. Da secoli zona strategica in quanti per i galletti il trovarsi al di qua dei monti più importanti d’Europa avrebbe avvicinato Parigi a Torino. OvveroPianura Padana, al cuore del nostro stivale: rilevanza riconosciuta dalle pretese dello stesso De Gaullefine del secondo conflitto mondiale.