Harley Quinn si reinventa magari un po' troppo in Joker | Folie à Deux

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Se si chiede al regista Todd Phillips di descrivere ladi, lui risponde «Ha la voce stridula, un proprio accento, la gomma da masticare e l'atteggiamento sfacciato tipico dei fumetti». Nello specifico, il regista ha dichiarato a Variety che nessuno di questi tratti caratteristici della dottoressa Quinzel si vedranno nella sua opera. «Volevamo che si inserisse nel mondo di Gotham che abbiamo creato nel primo film», ha dichiarato in proposito. La cosa ha il suo senso: se l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix è diversissimo rispetto al personaggio di cui porta il nome, secondo alcuni l'unico elemento in comune con il modello originale, nessuno sano di mente si aspetterebbe unacanonica in. Però, c'è da chiedersi fino a che punto si possa sostenere che si tratti di un carattere completamente diverso da quello portato sullo schermo.