Gli artisti viventi più quotati al mondo in realtà sono una bufala

(Di domenica 1 settembre 2024) Scopriamo insieme chiglipiùal, cioè quelli che governano in qualche maniera il mercato dell’arte. Ovviamente questo non determina la maestà del loro talento ma soltanto il favore del mercato, infatti, dal mio punto di vista, tutti lorouna enorme. GlipiùalDavid Hockney, Damien Hirst, Banksy, Soulages, Andreas Gursky, Jeff Koons e Yayoi Kusamasolo alcuni dei più grandi e influenti nomi dell’arte contemporanea. Questi si dividono il mercato a colpi di cifre senza precedenti nelle aste più importanti del, muovendo cifre nell’ordine di milioni di dollari. Mentre moltihanno raggiunto la fama solo postumi, questiriusciti a godere di un enorme successo. Ma io continuo ad essere dell’opinione che, non necessariamente siano i più bravi.