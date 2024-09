Gemme e preziosi Valbona brillerà di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Piccoli gioielli in un antico minuscolo locale: è l’affascinante avventura di Simona Andrusca, che aprirà a settembre un laboratorio di oreficeria nell’antico corpo di guardia di Porta, un locale da tempo sfitto che ora ritorna a nuova vita. Quarantacinque anni, origini ungheresi, la incontriamo nel locale ancora in allestimento. Il piccolo figlio ogni tanto fa capolino all’ingresso: chissà che cosa gli suggerirà la fantasia nell’entrare in un ambiente che per secoli ospitava gendarmi intenti a dare il ‘chi va là’ a chiunque si avvicinasse alla porta urbica: lo testimonia ancora la finestrina con le ante in ferro forate.