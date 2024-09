F1 GP Monza 2024 | Leclerc fa godere la Ferrari vittoria folle!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) L’imponderabile è davvero successo nel GPdi F1! Ladi Charlesha spiazzato tutte le dirette avversarie trionfando davanti al pubblico amico andato in visibilio per il clamoroso successo casalingo della Rossa di Maranello. Un’affermazione solo sognata, almeno alla vigilia, divenuta realtà grazie alla strategia, ma perfetta, orchestrata dal box del Cavallino Rampante governato da Frederic Vasseur: un capolavoro tattico realizzato grazie a una sosta non effettuata. Il monegasco è stato bravissimo a gestire le gomme accumulando vantaggio per poi amministrarlo alla perfezione. Un”impresa storica per ilsta. Niente da fare per Oscar Piastri di McLaren che ha tentato invano il disperato recupero contando, ovviamente, su pneumatici più freschi di quelli del numero sedici.