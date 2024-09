Crosetto duro contro le aziende italiane | A Kiev servono armi ma noi chiudiamo per ferie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 1 settembre 2024) Il ministro della Difesa in una dichiarazione a un recente meeting ha raccontato cheaspetta i nostri sistemi di difesa Samp T, ma lesono tutte chiuse per le vacanze La guerra tra Russia e Ucraina oramai dura da molti forse troppi mesi e il coinvolgimento dei paesi europei è sempre più intenso e anche l’Italia oramai è sempre più coinvolta almeno nella fornitura di. Ha destato in queste ultime ore la dura presa di posizione del Ministro della Difesa Guidoche ha apertamente criticato alcuneper la loro lentezza nelle consegne, in particolare per quanto riguarda proprio le forniture militari all’Ucraina. Il sistema di difesa missilistico adottato dall’Italia – Cityrumors.