Cacciatore precipita in un burrone per 10 metri a Fossombrone Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024)Urbino), 1 settembre 2024 - E’to in una scarpata per circa dieci, riportando vari traumi, ma è stato soccorso dagli uomini del Soccorso alpino speleologico di. Si tratta di un uomo del posto, che si trovava per una battuta di caccia sulle colline di Isola di Fano, nei pressi di. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza. Le squadre di soccorso, una volta sul posto, hanno coadiuvato nelle operazioni di imbarellamento e trasporto. Sul luogo, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri Forestali.