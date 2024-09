Balotelli testimonial per Silvestri Il portierone produce poltrone per gli appassionati di videogame

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Non solo calcio per Marco. Il 33ennedi Castelnovo Monti, che in carriera ha difeso le porte di varie squadre di livello (oltre alla Reggiana, Leeds, Cagliari, Verona e Udinese) nelle ultime ore di mercato è approdato alla Sampdoria. Ma anche dalla città della Lanterna riuscirà a coltivare il suo business: le sedie da gaming, ovvero quel particolare tipo diche furoreggia tra i maniaci deis.è da sempre appassionato di giochi elettronici: ne è fruitore e da poco ha deciso di investire nel settore con una propria linea digaming denominata ’Storm’. Per pubblicizzarla ha deciso di inviarne alcuni prototipi tra le sue conoscenze. A fargli dad’eccezione, con una storia pubblicata su Instagram, è stato in particolare Mario, al momento ancora senza squadra.