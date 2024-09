Arrestato il pusher nel mirino la rete di clienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024)ildella Movida, nella lista dei. Il giovane di Ostra era diventato un punto di riferimento per lo spaccio cittadino e non solo, a dimostrarlo sono i circa 120 grammi di cocaina, 110 g di Mdma, 2,3 kg di hashish e 2,7 kg di marijuana, la somma di denaro pari a circa 215mila euro che sono stati rinvenuti dagli inquirenti durante la perquisizione. Una cifra cospicua e una varietà di sostanza stupefacente pronta a soddisfare i ‘gusti’ dei tantiche si rivolgevano a lui prima di trascorrere una serata all’insegna dello sballo. Sostanze da sniffare, fumare e ingerire per cui le indagini ora non si fermano: attraverso le rubriche del cellulare si cercano indizi per risalire ai, in modo da poter ricostruire la catena dello spaccio.