Volontari all’azione per ripulire il porto peschereccio dai rifiuti

(Di sabato 31 agosto 2024) Sonia Trocchianesi responsabile del gruppo di’nelnostropiccolo’ il cui precipuo scopo consiste nelspazi ed ambienti, a partire dalle scarpate delle strade, di tutte le porcherie che persone incivili vi abbandonano, compresidi grandi dimensioni, per lo più elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie logicamente inservibili e che richiedono un iter di smaltimento differente. Un paio di giorni fa hanno effettuato un’azione di ripulitura neldei pescherecci diSan Giorgio, in cui hanno trovato di tutto e di più, compresa tanta plastica. La Trocchianesi nell’occasione ha incontrato un ragazzo il quale le ha detto: "Voglio venire con voi, non oggi ma voglio venirci, Io questo lo faccio gà da solo".