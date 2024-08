Usa Samuel Aldegheri primo lanciatore italiano a esordire in Major League Baseball

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilveronese è diventato ilnato e cresciuto sportivamente in Italia ad aver debuttato in. L’evento storico è avvenuto di fronte al caloroso pubblico di Anaheim nella partita tra Los Angeles Angels e Seattle Mariners, vinta da questi ultimi per 9-5 nel venerdì sera californiano. Il pitcher veronese, che compirà 23 anni il prossimo 19 settembre, ha completato 5 inning nella sua prima apparizione nel massimo campionato americano e mondiale di, concedendo 6 valide, 7 punti – di cui 2 guadagnati – 2 basi su ball e 2 battitori colpiti. Ha ottenuto tre strikeout totali, tra cui uno ai danni del talento di Seattle Julio Rodriguez – poi protagonista di un fuoricampo ai suoi danni nel quarto inning – che ha concluso un complicatoinning.