US Open 2024 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi in doppio

(Di sabato 31 agosto 2024)edvincono ancora inUSdi tennis: gli azzurri, accreditati della quinta testa di serie, eliminano lo svedese André Goransson ed il neerlandese Sem Verbeek con lo score di 6-3 7-6 (3) in un’ora e mezza di gioco ed affronterannodi finale la coppia numero 10 del seeding, composta dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nel primo set gli azzurri si procurano tre break point non consecutivi nel quarto game, ma l’equilibrio non si spezza. Dal 3-3,, però, piazzano un parziale micidiale di 12 punti a 3, dovuto in modo particolare8 punti consecutivi conquistati dal 4-3 0-30, con i primi 4 vinti in risposta che consegnano il break che vale il 5-3, e che fa da preludio alla vittoria della frazione, arrivata per 6-3 in 34 minuti.