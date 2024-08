Traffico Roma del 31-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione notizia che ci arriva dalla A1 diramazionenord tratto autostradale temporaneamente chiuso lungo la carreggiata Nord a causa di un incendio avvenuto tra il raccordo anulare e Settebagni direzione di Firenze sul postoin coda suggeriamo di prendere la Salaria direzione Monterotondo Per poi rientrare in autostrada Settebagni sempre sulla A1 nel trattoNapoli rimosso l’incidente Tuttavia permangono code tra anagni-fiuggi Valmontone in direzione dipassiamo in città conclusi i lavori di bonifica dopo il Vasto incendio dei giorni scorsi lungo viale Cavalieri di Vittorio Veneto la strada che collega Piazzale Clodio a Monte Mario conosciuta acome panoramica terminati i lavori la strada e quindi riaperta la circolazione pochepresente in queste ore lungo la rete viaria della capita e per i dettagli di queste di altre ...