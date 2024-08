Torna Dedicata a te il bonus spesa da 500 euro per le famiglie in difficoltà I requisiti come ottenerlo e come funziona Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Da lunedì 1° settembrela “Social card” per fare la. Stavolta, però, sarà in “versione rafforzata”, nel senso che oltre ad aumentare il numero di beneficiari, aumenta anche l’importo mensile da spendere, che sale così a 500. La card si chiama “a te“: vediamo ora a chi spetta,ottenerla e. La card sarà attiva da lunedì 1° settembre ed è destinata alleineconomica per fare gli acquisti di beni di prima necessità. Un contributo da 500al mese fino a dicembre 2024, con la speranza che il governo lo rinnovi anche per l’anno successivo.si diceva, rispetto all’anno scorso aumenta la platea dei beneficiari, che passa così a 1,33 milioni. Ma c’è un’altra novità quest’anno, il valore medio del buonoè salito da 459 a 500mensili. Chi ne avrà diritto?Leggi anche: “In questo studio”.