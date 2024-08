Sabato sera al parco dei Castelli Romani | alla scoperta degli abitanti notturni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 31 agosto 2024) Alle ore 18.30 di31 agosto si darà il via ad un’esperienza unica nel suo genere: l’escursione gratuita dedicatadel mondo dei rapacie dei chirotteri dal titolo “Glidella notte”. È un’avventura nel mondoanimali, “nostri vicini discreti, a volte temuti ma insostituibili elementi della biodiversità del.” L’idea è quella di tentare di scorgere la loro presenza con l’escursione a piedi guidata da persone esperte, i Guardia. Da dove? DCasa delVivaro al Bosco del Cerquone. L’appuntamento è alle ore 18.30Casa delVivaro a Rocca di Papa (RM) in via Calabria snc. Aggiornamento ore 8.30 La camminata dura tre ore ed il percorso è lungo 6 km circa.