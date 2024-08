Qualifiche GP Monza 2024 Alonso | Punti difficili attaccherò sin dall’inizio

Leggi tutta la notizia su sportface

"Non sarà facile arrivare a. Probabilmente servirà qualche ritiro dei top. A centro gruppo c'è grande equilibrio e la strategia farà la differenza. Sembrerebbe una gara da una sosta, ma non siamo così sicuri di questo. Il degrado gomme potrebbe essere decisivo. Per noi sarà difficile sorpassare perché la nostra macchina non si adatta bene alle caratteristiche di questa pista.sin dal primo giro cercando di recuperare in fretta posizioni". Questo il commento di Fernando, pilota Aston Martin, dopo l'11° posto ottenuto nelledel GP di