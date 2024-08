Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Groves la spunta in volata su Van Aert

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Kadensi è imposto un po’ a sorpresa nella quattordicesimadella, centrando così il suo secondo successo personale in questa edizione del grande giro iberico. Lo sprinter australiano della Alpecin-Deceuninck ha avuto la meglio nell’arrivo indi Villablino dopo 200,5 chilometri di gara, bruciando Wout Van(Visma-Lease a Bike) e Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Nessuno scossone ai piani alti della classifica generale, con la salita di Puerto de Leitariego (posta a circa 15 km dal traguardo) che non ha generato scompiglio tra i big in lizza per la maglia roja. Ben O’Connor resta dunque leader della graduatoria overall con un margine di 1’21” su Primoz Roglic, che ieri aveva recuperato quasi due minuti all’australiano, e 3’01” su Enric Mas.