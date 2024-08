Moussa Sangare le ultime parole a Sharon | Le ho chiesto scusa per quello che stavo facendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024), il 30enne fermato dai carabinieri per l’omicidio diVerzeni, ha confessato l’aggressione, rivelando dettagli inquietanti su quanto accaduto quella notte del 30 luglio. In un’interrogazione condotta dal Nucleo investigativo di Bergamo e coordinata dal pm Emanuele Marchisio,ha spiegato di aver sceltocome vittima quasi per caso, mentre vagabondava in bicicletta per il centro di Terno d’Isola dopo una serata trascorsa con gli amici. Nel suo racconto,descrive come quella sera avesse incrociato diverse persone, ma alla fine decise di colpire, una ragazza che camminava da sola, ascoltando musica e guardando le stelle. “Ho visto questa ragazza che camminava guardando le stelle e ascoltando la musica. Dentro di me ho sentito un feeling, una sensazione”, ha confessato.