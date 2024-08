Milan il rischio di Fonseca | Rafa Leao e Theo Hernandez in panchina contro la Lazio Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilcerca la prima vittoria in campionato erischia già il tutto per tutto:Hernandenz in, dopo la svogliata prestazione di Parma, per mandare un segnale a tutta la squadra. Unenorme: a sinistra giocheranno Terracciano e Pulisic, con Chukwueze ala destra. Unenorme, in un match difficile e delicatolaall’Olimpico. Se dovesse funzionare e dovesse arriva la prima vittoria rossonera di questa Serie A, perpotrebbe diventare la serata della svolta. Se invece dovesse andare male, il club – che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport lo ha appoggiato in questa scelta – potrebbe già decidere di guardare altrove per cercare un nuovo allenatore. La decisione è quasi forzato, visto l’atteggiamento del duo