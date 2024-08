Louis Vuitton Cup | il vento si alza a Barcellona? L’onda si può far sentire | previsioni meteo e campo di regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Oggi pomeriggio andrà in scena la terza giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nelle acque diprosegue l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, sono in programma ben sei regate dopo le cancelliazioni di ieri a causa delleggero. Luna Rossa sarà impegnata prima nel recupero contro American Magic, poi successivamente contro INEOS Britannia: il sodalizio italiano se la dovrà vedere contro gli statunitensi e contro i britannici in due sfide cruciali per la classifica del round robin. Team New Zealand tornerà in scena dopo aver riparato la barca a tempo di record e affronterà Orient Express e Alinghi. Previsti anche altri due incroci: Alinghi-INEOS Britannia e Orient Express-American Magic.