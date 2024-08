LIVE Sinner-O’Connell 6-1 0-1 US Open 2024 in DIRETTA | l’australiano salva una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Serve&volley, larga la risposta di rovescio dell’azzurro. A-40 Primo scambio lungo che viene vinto dal. 40-40 Serve bene, poi largo il rovescio difensivo dell’italiano. 40-A Risposta profonda di, l’avversario stecca di diritto. 40-40va fuori misura con il diritto. A-40 In rete il diritto di. 40-40 Rovescio incrociato e diritto di. 40-30 In rete il passante di rovescio incrociato di. 30-30 Risposta profonda di, lungo il diritto di. 30-15 Lungo il diritto del n.87. 30-0 Resta in campo la steccata di rovescio di, poisbaglia di rovescio. 15-0 Ace al centro del. Inizia il secondo set conin battuta. Ben 10 discese a rete pernel primo set: 7 i punti ottenuti. 6-1 Servizio vincente.