(Di sabato 31 agosto 2024) L'Unione europea si trova ad affrontare un nuovo capitolo di incertezze commerciali, dopo la recente decisione del ministero del Commercio cinese. Dopo le indaginiimportazioni di carne suina, latte e formaggio (ne avevamo già parlato qui), ora il nuovo obiettivo nella crescente guerra commerciale trae Unione europea sono i produttori didae vinaccia. Il ministero di Pechino ha reso nota la determinazione preliminarea sua indagine antidumping,ndosignificativi: sono fissati al 34,8% per le aziende che hanno collaborato all’indagine e al 39% per quelle che non hanno partecipato (ovvero che non hanno partecipato alla reone dei questionari). Tuttavia, il ministero ha deciso di non attivare immediatamente questi, lasciando una porta aperta per ulteriori sviluppi.