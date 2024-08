Incendio sui binari tra Rifredi e Le Piagge si fermano i treni tra Firenze ed Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Oltre all’scoppiato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in Lungarno Colombo, i vigili del fuoco sono impegnati aper un rogo divampato lungo la linea ferroviaria tra le stazioni die Le. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma le fiamme si sono sprigionate nella zona compresa tra le Cascine e Porta a Prato. Questo ha comportato lo stop temporaneo alla circolazione deitra, che quindi risultano fermi.