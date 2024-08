Il Napoli soffre di letargia Ma ha vinto È la serata di Lukaku ma è anche quella di Meret

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilnon è guarito. Ma ha. È ladima èdiIlha. Due a uno sul Parma in rimonta al termine di una partita assurda. Con gli avversari in dieci uomini dal minuto 77 e senza il portiere titolare perché espulso quando Pecchia aveva già effettuato i cinque cambi. Una ingenuità non da poco per un allenatore di Serie A.se il Parma protesta per la doppia ammonizione. Ilera sotto 1-0. A quel punto, incredibilmente, la paura di vincere ha attanagliato la squadra di Conte. Ha avuto fretta. Soprattutto col suo uomo migliore: Kvaratskhelia. Ennesima dimostrazione di insicurezza. Poi, però, ce l’ha fatta. Nel corso del recupero di undici minuti. Prima col pareggio di(entrato nella ripresa al posto di Raspadori) al 92esimo e poi con la rete di Anguissa al 96esimo.