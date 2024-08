Grave incidente a Scandicci | coinvolte auto e pedoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)(Firenze), 31 agosto 2024 –stradale nella mattinata di oggi, 31 agosto, a. Poco dopo le 10 in via Salvemini è avvenuto lo scontro che ha coinvolto alcune vetture e due passanti di cui uno è rimasto ferito in codice rosso, come si apprende dal comune di. Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto e i rilievi da parte della polizia municipale e le forze dell'ordine.Sono giunti anche i i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Il Comune consiglia percorsi alternativi vista la chiusura temporanea di via Salvemini.