Chirurgia robotica ospedale Versilia | ecco il nuovo Da Vinci

(Di sabato 31 agosto 2024)ilDaSono tredici i robot chirurgici utilizzati nella rete ospedaliera toscana: ma nel giro di sette od otto mesi potranno diventare addirittura venti, come annuncia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’ultimo arrivato entrerà in funzione il 2 settembre  e già da lunedì sono stati programmati i primi interventi. Sarà installato nell’della, presidio a forte vocazione chirurgica, baricentrico rispetto alle province del nord e della costa toscana, e ne potranno infatti usufruire tutti i cittadini che abitano nei comuni dell’Asl Toscana Nord Ovest, dove di robot chirurgici al momento non ce n’erano e che presto potranno diventare addirittura due.