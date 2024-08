Castiglion Fiorentino e l’Africa un legame speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo,31 agosto 2024 –, unQuello conclusosi pochi giorni fa, per il Consigliere comunale con delega alla attività solidali, Carlo Landucci è stato il ventesimo viaggio in Zambia dal 2002 ad oggi. Anche quest’anno, nel 22° anniversario della nascita dell’Associazione “Gli Occhi della Speranza”, Landucci è tornato in Zambia, nella zona sud del continente, dove è rimasto per quindici giorni. “Al mio arrivo – dichiara Landucci – mi sono reso conto del grave disagio legato alla siccità che sta attraversando il paese. Ciò è dovuto alla scarsità di piogge nella passata stagione, tanto che da aprile scorso le autorità locali sono state costrette a togliere l’energia elettrica per dodici ore al giorno, dalle 10 alle 22”. Quello idrogeologico è solo l’ultimo problema in ordine di tempo che va a sommarsi a tutti gli altri che già ci sono.