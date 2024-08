Avvocato di 45 anni non risponde al telefono ritrovato morto nel suo appartamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Federico Rende,45enne originario di Cosenza ma residente a Roma da, è stato trovatonel suodi via Taranto. Erano le 21 di ieri sera quando i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile, hanno sfondato la porta e scoperto il corpo senza vita, accasciato in bagno. Leggi anche: Tragico volo giù per la scarpata, motociclista muore così. Difficilissimo recuperare il corpo Secondo i primi riscontri, la morte risalirebbe a circa 12 ore prima. Gli investigatori di via in Selci sono subito intervenuti per avviare le indagini. La casa, chiusa dall’interno, non mostrava segni di disordine. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Verano, dove ora si trova a disposizione della Procura. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.