Anziano grave in ospedale dopo il furto di portafoglio nell’androne di casa

(Di sabato 31 agosto 2024) FIRENZE – Scippa undi 91 annidie lo manda all’È stata denunciata ai carabinieri di Santa Maria Novella a Firenze l’aggressione di unclasse 1933 da parte di una donna che,del palazzo di, gli ha sottratto con violenza il portafogli. Nell’occasione la vittima ha patito gravi lesioni, per le quali è stato trasportato in ambulanza all’Santa Maria Nuova. All’esito delle indagini dei carabinieri anche attraverso la visione delle telecamere di sicurezza cittadine, è stata identificata una donna di 25 anni, senza fissa dimora, solita dimorare per strada proprio nei pressi dell’ingresso dell’abitazione dell’. La sua posizione è al vaglio della Procura di Firenze. Le investigazioni sono al momento nella fase delle indagini preliminari.