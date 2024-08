Agresti | Inter incontenibile! Il lavoro duro sta ormai svanendo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)ha detto la sua sull’, che ieri ha schiacciato l’Atalanta per 4-0. Il giornalista sottolinea la forza dei nerazzurri di Inzaghi. DOMINIO – Stefanosi pronuncia sull’schiacciante contro l’Atalanta: «L’ha giocato una grande partita, è stataper l’Atalanta. Ha fatto molto bene dall’inizio, trovandosi la strada spianata con l’autogol fortunoso, ma ci ha messo poi del suo dominando in lungo e in largo. Nel primo tempo, l’Atalanta ha tenuto avendo anche qualche occasione non sfruttata, l’invece ha ritrovato i suoi giocatori. Thuram devastante: ha segnato due gol, ha propiziato il gol del vantaggio e poi c’è stata quella rete meravigliosa.