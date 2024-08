A Gaeta arriva l’obbligo di…baciarsi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Un angolo romantico vista centro storico, davanti al mare e perché no, davanti a un tramonto di fuoco che spesso cattura l’attenzione dei passanti e fa battere i cuori degli innamorati nel Viale a loro dedicato E allora perché non conferire ulteriore unicità a quel luogo e rendere ancora tutto più romantico suggellando il momento con un bel cartello che inviti a darsi un bacio davanti al testimone muto, ovvero il mare? Più che un invito si tratta di un vero e proprio “obbligo” suggellato da tanto di cartellonistica blu con la figura due innamorati intenti a darsi un bacio e a celebrare così l’amore in una cornice unica e suggestiva e la scritta “Kiss Me please”. Insomma un cartello per obbligare i passanti abaciarsi.