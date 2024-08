Vallo di Lauro AV – Controlli dei Carabinieri sui luoghi di lavoro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Denunciate 6 persone per violazioni in materia di salute e sicurezza. Elevate sanzioni e ammende per circa 50mila euro La sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità suidi. Pertanto idel Comando Provinciale di Avellino, unitamente al NucleoIspettorato dele in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Ispettorati Territoriali del, hanno intensificato iin ambito provinciale, al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità anche suidi, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza.