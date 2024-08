Un centrocampo per due Duca e Haoudi in cima ai desideri del Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024)del Modena,del Frosinone. Ipotesi plausibili per ildel, ma quando mancano poche ore alla chiusura del mercato estivo nessuna stretta di mano ufficiale. La giornata di oggi, certo, sarà intensa per i dirigenti biancorossi a Milano. Dove anche ieri hanno strizzato l’occhio a più di qualche club di B per riuscire a portare in biancorosso qualche giovane interessante. Da inserire in quelbiancorosso che evidentemente ha bisogno di qualche ritocco. Niente affari fatti nella giornata di ieri in entrata, ma nemmeno in uscita. Resta sull’uscio della porta Jacopo Cernigoi, ma più scorrono le ore e più la possibilità di rivedere presto in campo in biancorosso l’attaccante lombardo aumentano. Non è un segreto che da oltre un mese Cernigoi è sul mercato, ma la questione non è mai stata semplice.