Ti ricordi… quando la Premier League stava per fallire e la Serie A salvò i top club dal baratro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Paradiso. Già, oggi il campionato inglese è indubbiamente il migliore al mondo, una spanna sopra tutti gli altri, tra squadre da favola, stadi bellissimi, spettacolo e campioni. Seppur con un mercato in frenata rispetto ai fasti del passato (a parte le follie del Chelsea) e con un indebitamento che comincia a diventare allarmante (ma i ricavi sono almeno tripli rispetto agli altri campionati), la massimainglese è oggi un riferimento. Il clima era decisamente diverso però 40 anni fa: a fine agosto del 1984 infatti The Economist pubblicava il “Financial Market Research”, un report che metteva in luce un quadro allarmante sulla Footballinglese: soltanto tre società sulle novantadue che componevano l’universo professionistico inglese erano solventi, il Liverpool, l’Arsenal e lo Sheffield Wednesday.