Taekwondo | Bozteke Li Khaliov e Silva de Moura trionfano nel secondo giorno delle Paralimpiadi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Va in archivio la seconda giornata di competizioni al Grand Palais, splendida location che sta ospitando in questi giorni le gare dialle2024. Ben quattro i segmenti andati in scena in questo day-2, che ha visto alternarsi sul tatami i combattenti della specialità K44 -63 kg maschile, K44 -57 kg femminile, K44 -70 kg maschile e K44 -65 kg femminile. Nella prova dedicata alla K44 -63 kg ad ottenere il metallo più pregiato è stato il turco Mahmut, il quale ha superato nella finale il mongolo Bolor-Erdene Ganvat per 9-7. Il bronzo invece è andato come sappiamo all’azzurro Antonino Bossolo, che ha arginato per 18-13 l’israeliano Adnan Mila per 18-13, oltre che al marocchino Ayoub Adouich, atleta che ha approfittato del ritiro del brasiliano Nathan Torquato.