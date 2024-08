Sinner-O’Connell in tv | data orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Jannikse la vedrà contro Christophernel match valido per ildegli US. Il numero uno del mondo ha spazzato via ogni dubbio post-esordio contro McDonald, liquidando in tre rapidi set un altro americano come Michelsen. Sulla sua strada ora l’australiano, che ha sconfitto a sorpresa Bellucci, raggiungendo per la prima volta in carriera ila Flushing Meadows. Altro match che non presenterà insidie per Jannik, il quale partirà stra-favorito ed ha già un piede e mezzo alla seconda settimana. Ovviamente guai a sottovalutare l’avversario, che l’ha persino battuto nel 2021 ad Atlanta: il 6-4 6-3 in favore dell’azzurro nel torneo di Miami quest’anno lascia però spazio a poche interpretazioni.