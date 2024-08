Serie A partite di oggi su Sky DAZN e NOW | dove vederle in TV e streaming e orari della terza giornata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024)prende il via il terzo turno del massimo campionato di calcio italiano: ecco glivedere gli incontri in programma tra venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre., 30 agosto, riprende il campionato diA per la stagione 2024/2025, con lein programma per la. Questo turno si chiuderà domenica 1 settembre con due posticipi serali. Ecco glie le piattaforme su cui sarà possibile seguire lein diretta TV e. Calendario del secondo turno con incontri esu Sky,e NOW Ladel campionato diA si disputerà tra venerdì e domenica, quando la capolista Juventus affronterà in casa la Roma di Daniele De Rossi, determinata a riscattare la sconfitta interna contro l'Empoli. Venerdì sera,