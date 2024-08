Roma riapre la tangenziale est | sopralluogo del sindaco Gualtieri

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giovedì 29 agosto, alle 20.30, la Circonvallazione Tiburtina, nota anche come, ha riaperto al traffico dopo un’importante operazione di riqualificazione, la più significativa degli ultimi 35 anni, iniziata il 24 giugno. I lavori continueranno fino a febbraio e includeranno interventi strutturali sulla sopraelevata, l’uso di piattaforme fly deck in sospensione per la riparazione e la riverniciatura completa dell’infrastruttura, nonché la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti. Questo progetto, finanziato con 14 milioni di fondi giubilari, fa parte del pacchetto strade consegnato ad Anas daCapitale. Attualmente, il completamento dei lavori sulla piattaforma stradale ha raggiunto il 25%.