Primo tuffo in mare per Chiara nata con grave patologia La storia

(Di venerdì 30 agosto 2024) FIRENZE –inpercon. LaIlindi, è questo il sogno, finalmente realizzato, di, 14 anni, che dalla nascita convive con la sindrome di Ondine, una rara e complessacaratterizzata da una disfunzione del sistema nervoso autonomo e, in particolare, undifetto dei meccanismi automatici di controllo della respirazione. Un problema che, nella maggior parte dei casi, comporta gravi apnee in grado di mettere a rischio la vita dei pazienti. Per la prima volta, questa adolescente, seguita da molti anni a Firenze dal Centro disturbi respiratori nel sonno dell’AOU Meyer Irccs, centro di expertise per la sindrome di Ondine, è riuscita a godersi una estate all’insegna della normalità, con tanti bagni e tuffi inaperto, come tutti i suoi coetanei.