Norvegia choc | vogliono navigare come i vichinghi mille anni fa finisce in tragedia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Abbiano o meno scalzato Cristoforo Colomboscopritori dell'America con mezzonnio d'anticipo sul navigatore genovese, una cosa è certa: ial mare davano del “tu”, le navi sapevano costruirle e non avevano paura di nulla, neppure delle distanze e delle profondità. Per ripercorrerne la scia, in sei si sono imbarcati sulle ali dell'avventura a bordo della replica di uno scafo di legno su modello di quelli disegnati dai maestri d'ascia, ma la traversata dalle isole Faroe allanon si è risolta in un disastro totale e un bilancio ancor più drammatico solo grazie alle tecnologia del Ventunesimo secolo: cinque naufraghi sono stati salvati e il corpo privo di vita di una ventenne americana che era a bordo è stato recuperato dai soccorritori nei pressi dell'imbarcazione che si era rovesciata a un centinaio di chilometri dalla costa nei pressi di Ålesund.