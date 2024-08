NM Live – Napoli McTominay colpo sottovalutato le ultime su Ebimbe Gaetano e Folorunsho

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) NM– Cammaroto, Scarlato, Dino Fava, Varriale, De Luca, de Giovanni e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Cammaroto: “Osimhen verso l’Al Ahli, i dettagli dell’affare, ilè tornato forte su Gilmour, lesue il mercato in uscita”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Osimhen? L’offerta dell’Al Ahli è irrinunciabile e il calciatore ha accettato: 40 milioni a stagione, si lavora per la clausola che ha chiesto Osimhen. Al80 milioni di euro, si lavora per i bonus.