Nadia trovata morta in camera da letto 31 anni lascia una figlia piccola | la scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una terribile tragedia ha scosso tutti. Una mamma di 31, che si chiamava, èimprovvisamente. Il suo corpo è stato ritrovato in unadadi una casa. E la vicenda sta facendo molto rumore, anche perché ci sono degli aspetti da chiarire maggiormente. Dato che è arrivata anche una decisione da parte degli inquirenti. La giovane mammaindasenza che nessuno se l’aspettasse. Ovviamente, per comprendere appieno ciò che le è capitato, è stato deciso di disporre l’esame autoptico sul cadavere. E sono già arrivati i primi risultati che escludono una morte violenta. Anche se sono state iscritte nel registro degli indagati due persone. Leggi anche: Giovane mamma muore in uno schianto terribile.