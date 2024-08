Milan Tammy Abraham a Milano per le visite mediche | già convocato da Fonseca per la Lazio? Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 30 agosto 2024)è arrivato ao per le: Paulopensa già alla convocazione in vista della Lazio? Le ultimeè arrivato ao per svolgere lee firmare il contratto che lo legherà alper questa stagione. Ricordiamo che l’operazione si è chiusa con uno scambio con Alexis Saelemaekers sulla base del prestito secco. La domanda che sorge spontanea è: visto che i rossoneri sabato sera saranno impegnati nella gara contro la Lazio, l’inglese sarà della partita? Se tutte le operazioni burocratiche vanno come devono andare è molto probabile chepotrà esseregià per la sfida contro i biancocelesti. In serata, infatti, l’ex Chelsea farà rientro a Roma per raggiungere la sua nuova squadra in ritiro.