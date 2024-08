Migranti la Germania vuole rimandarne 20 mila in Italia | Abbiamo fatto troppo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il governo di Berlino ha annunciato la volontà di ripristinare l’applicazione integrale del Regolamento di Dublino, sollecitando l’appoggio della nuova Commissione europea. Questa decisione arriva in un clima politico interno teso, a pochi giorni da elezioni cruciali in Sassonia e Turingia, e dopo l’attentato di Solingen, compiuto da un rifugiato che avrebbe dovuto essere espulso. La pressione dell’opinione pubblica tedesca sulla questione della sicurezza è palpabile e potrebbe influenzare significativamente i rapporti tra Roma e Berlino. Berlino e il Regolamento di Dublino Il Regolamento di Dublino, in vigore da oltre dieci anni, prevede che il Paese di primo approdo deisia responsabile della gestione delle richieste d’asilo.